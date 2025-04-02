Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов признал свою вину в суде

Автор образовательных курсов Аяз Шабутдинов перестал отрицать свою вину.
Аяз Шабутдинов, против которого идёт следствие по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов, выступил с покаянной речью в суде.
Блогер, который учил за деньги свою аудиторию эффективно вести бизнес, заявил, что "никогда не действовал со злыми намерениями":
"Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ", — сказал Аяз во время судебного заседания.
Он отметил, что раскаивается и намерен заняться работой над восстановлением доверия своей аудитории.
Ранее сообщалось, что приговорённая к пяти годам тюрьмы автор "Марафона желаний" Елена Блиновская хочет отправиться на СВО.
Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.
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