Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов признал свою вину в суде

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор образовательных курсов Аяз Шабутдинов перестал отрицать свою вину.

Фото: ВК-аккаунт Аяза Шабутдинова is licensed under public doman Блогер Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов, против которого идёт следствие по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов, выступил с покаянной речью в суде.

Блогер, который учил за деньги свою аудиторию эффективно вести бизнес, заявил, что "никогда не действовал со злыми намерениями":

"Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ", — сказал Аяз во время судебного заседания.

Он отметил, что раскаивается и намерен заняться работой над восстановлением доверия своей аудитории.

Ранее сообщалось, что приговорённая к пяти годам тюрьмы автор "Марафона желаний" Елена Блиновская хочет отправиться на СВО.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.



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