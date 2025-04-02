Мэттью Макконахи показала свою красивую 93-летнюю маму

Моложавая 93-летняя мама актёра Мэттью Макконахи рассказала, как ей удаётся так хорошо выглядеть.
93-летняя мать Мэттью Макконахи Кей сфотографировалась со знаменитым сыном на обложку журнала Austin Lifestyle.
Поклонники актёра были восхищены его моложавой мамой.
Кей Макконахи отметила, что избегает стрессовых ситуаций и умеет восстанавливаться.
"Когда в последний раз вы были на обложке журнала?" — спросил Мэттью родительницу.
Голливудский актёр с гордостью показал свою маму миру.
Ранее Мэттью Макконахи рассказал, почему Леонардо Ди Каприо получил роль в Титанике вместо него.
Мэ́ттью Дэ́вид МакКо́нахи (англ. Matthew David McConaughey; род. 4 ноября 1969, Ювалде, Техас, США) — американский актёр и продюсер.
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