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Мэттью Макконахи показала свою красивую 93-летнюю маму

0:43
Шоу-бизнес

Моложавая 93-летняя мама актёра Мэттью Макконахи рассказала, как ей удаётся так хорошо выглядеть.

Актёр Мэттью Макконахи с мамой
Фото: ВК-аккаунт Мэттью Макконахи is licensed under public doman
Актёр Мэттью Макконахи с мамой

93-летняя мать Мэттью Макконахи Кей сфотографировалась со знаменитым сыном на обложку журнала Austin Lifestyle.

Поклонники актёра были восхищены его моложавой мамой.

Кей Макконахи отметила, что избегает стрессовых ситуаций и умеет восстанавливаться.

"Когда в последний раз вы были на обложке журнала?" — спросил Мэттью родительницу.

Голливудский актёр с гордостью показал свою маму миру.

Ранее Мэттью Макконахи рассказал, почему Леонардо Ди Каприо получил роль в Титанике вместо него.

Уточнения

Мэ́ттью Дэ́вид МакКо́нахи (англ. Matthew David McConaughey; род. 4 ноября 1969, Ювалде, Техас, США) — американский актёр и продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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