Выиграл в генетическую лотерею: как выглядит общий сын Джоли и Питта

Папарацци слили в Сеть фото единственного общего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Фото: ВК-аккаунт Брэда Питта is licensed under public doman Актёр Брэд Питт с сыном

Иностранные журналисты сумели выследить сына самой красивой пары Голливуда Джоли и Питта. Единственному биологическому сыну бывших звёздных супругов исполнилось 16 лет.

Парня зовут Нокс. Молодой человек прекратил всё общение с отцом после развода родителей. При этом юноша оставил двойную фамилию "Джоли-Питт", тогда как его братья и сёстры отказались от фамилии отца.

Молодой человек унаследовал от отца и матери лучшие черты. Интернет-пользователи отметили, что парень выиграл в беспроигрышной генетической лотерее.

Ранее сообщалось, кому из своих шестерых наследников Анджелина Джоли подарила квартиру в Нью-Йорке.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.



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