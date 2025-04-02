Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце ещё не греет, а вирусы уже рядом: кто в группе риска этой весной
Дача Пугачёвой с пирсом, бассейном и проблемами: зачем Пресняков чинит то, что не продаётся
Солнечные удары: как вспышки изменяют работу мозга и техники
От древних руин до уникальных блюд: что нужно увидеть в Колле-Ди-Тора
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами
Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник

Меган Фокс и MGK: тайны семейной жизни после рождения ребенка

3:03
Шоу-бизнес

После появления в Сети слухов о необычном имени новорождённой дочери Machine Gun Kelly, артисту пришлось лично вмешаться и расставить все точки над "i". История началась с публикации на одном из фанатских форумов, где утверждалось, что дочь музыканта и актрисы Меган Фокс якобы назвали Celestial Seed ("Небесное семя"). Эксцентричное и в духе пары, имя быстро подхватили соцсети, вызвав бурное обсуждение — от восхищения до полного непонимания.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс
Фото: commons.wikimedia.org by Erik Drost, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Но MGK не стал затягивать с ответом. В Instagram Stories он написал:

"Погодите, ребята… Её зовут не Celestial Seed. Её мама скажет вам имя, когда мы будем готовы".

Это заявление моментально разлетелось по СМИ и фанатским страницам, поставив точку в шумихе — по крайней мере, временно. Настоящее имя малышки пара пока что предпочитает держать в секрете. Очевидно одно — они хотят немного личного пространства и времени, прежде чем делиться столь интимной информацией.

От любви до дружбы — путь длиною в годы

История отношений Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) и Меган Фокс достойна отдельного фильма. Они познакомились на съёмках фильма "Midnight in the Switchgrass" в 2020 году, и с тех пор их роман стал одной из самых обсуждаемых голливудских историй. Страстные признания, парные татуировки, совместные выходы в свет — казалось, между ними искрит химия на всех уровнях.

Однако всё оказалось не так просто. В начале 2023 года СМИ сообщили о разрыве пары после того, как Меган, по информации инсайдеров, нашла переписку MGK с другими женщинами. В интервью журналу Cosmopolitan актриса позже призналась, что "переживала, как будто умерла часть её самой". Несмотря на это, они не стали устраивать публичную драму. Вместо этого — выбрали путь уважения и сотрудничества.

Родительство, которое объединяет

После рождения дочери стало ясно: несмотря на расставание, Меган и Колсон решили быть в жизни друг друга. Источники, близкие к паре, рассказывают, что они поддерживают тёплые отношения и вместе участвуют в жизни малышки. По их словам, MGK активно включён в воспитание ребёнка, присутствует на всех важных моментах и делает всё возможное, чтобы Меган чувствовала поддержку.

"Они не вместе как пара, но работают как отличная команда. Он действительно старается быть хорошим отцом", — говорит источник из окружения семьи.

Многие поклонники считают, что именно ребёнок стал тем самым звеном, которое помогло им наладить диалог и выйти на новый уровень общения. Ни о каком воссоединении пока речи не идёт, но как минимум — они нашли общий язык ради самого важного в своей жизни.

Уточнения

Колсон Бэйкер (англ  Colson Baker; 22 апреля 1990, Хьюстон, Техас), более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly (рус. Маши́н Ган Ке́лли) или MGK (рус. ЭмДжиКей) — американский рэпер, рок-музыкант, певец, актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Последние материалы
Солнце ещё не греет, а вирусы уже рядом: кто в группе риска этой весной
Дача Пугачёвой с пирсом, бассейном и проблемами: зачем Пресняков чинит то, что не продаётся
Солнечные удары: как вспышки изменяют работу мозга и техники
От древних руин до уникальных блюд: что нужно увидеть в Колле-Ди-Тора
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами
Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник
Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.