Меган Фокс и MGK: тайны семейной жизни после рождения ребенка

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После появления в Сети слухов о необычном имени новорождённой дочери Machine Gun Kelly, артисту пришлось лично вмешаться и расставить все точки над "i". История началась с публикации на одном из фанатских форумов, где утверждалось, что дочь музыканта и актрисы Меган Фокс якобы назвали Celestial Seed ("Небесное семя"). Эксцентричное и в духе пары, имя быстро подхватили соцсети, вызвав бурное обсуждение — от восхищения до полного непонимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Erik Drost, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Но MGK не стал затягивать с ответом. В Instagram Stories он написал:

"Погодите, ребята… Её зовут не Celestial Seed. Её мама скажет вам имя, когда мы будем готовы".

Это заявление моментально разлетелось по СМИ и фанатским страницам, поставив точку в шумихе — по крайней мере, временно. Настоящее имя малышки пара пока что предпочитает держать в секрете. Очевидно одно — они хотят немного личного пространства и времени, прежде чем делиться столь интимной информацией.

От любви до дружбы — путь длиною в годы

История отношений Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) и Меган Фокс достойна отдельного фильма. Они познакомились на съёмках фильма "Midnight in the Switchgrass" в 2020 году, и с тех пор их роман стал одной из самых обсуждаемых голливудских историй. Страстные признания, парные татуировки, совместные выходы в свет — казалось, между ними искрит химия на всех уровнях.

Однако всё оказалось не так просто. В начале 2023 года СМИ сообщили о разрыве пары после того, как Меган, по информации инсайдеров, нашла переписку MGK с другими женщинами. В интервью журналу Cosmopolitan актриса позже призналась, что "переживала, как будто умерла часть её самой". Несмотря на это, они не стали устраивать публичную драму. Вместо этого — выбрали путь уважения и сотрудничества.

Родительство, которое объединяет

После рождения дочери стало ясно: несмотря на расставание, Меган и Колсон решили быть в жизни друг друга. Источники, близкие к паре, рассказывают, что они поддерживают тёплые отношения и вместе участвуют в жизни малышки. По их словам, MGK активно включён в воспитание ребёнка, присутствует на всех важных моментах и делает всё возможное, чтобы Меган чувствовала поддержку.

"Они не вместе как пара, но работают как отличная команда. Он действительно старается быть хорошим отцом", — говорит источник из окружения семьи.

Многие поклонники считают, что именно ребёнок стал тем самым звеном, которое помогло им наладить диалог и выйти на новый уровень общения. Ни о каком воссоединении пока речи не идёт, но как минимум — они нашли общий язык ради самого важного в своей жизни.

Уточнения

Колсон Бэйкер (англ Colson Baker; 22 апреля 1990, Хьюстон, Техас), более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly (рус. Маши́н Ган Ке́лли) или MGK (рус. ЭмДжиКей) — американский рэпер, рок-музыкант, певец, актёр.



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