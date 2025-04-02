Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесполезно, вредно, дорого: 7 лайфхаков для уборки, которые работают только в интернете
Остановите выпадение волос! Этот белок может стать спасением для ваших локонов
Легенды ныряльщиков за губками оживают здесь: история деревни Агия Кириаки, живущей морем
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману
Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике
Собака — не игрушка: как понять, что вы готовы к щенку
Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее

Прикол вышел из-под контроля: Билли Айлиш откликнулась на приглашение исполнителей хита Гламур

1:07
Шоу-бизнес

Певица Билли Айлиш согласилась приехать в Минск в ответ на приглашение группы Nkeeei.

Певица Билли Айлиш
Фото: ВК-аккаунт Билли Айлиш is licensed under public doman
Певица Билли Айлиш

Билли Айлиш сняла видео под песню "Гламур" группы Nkeeei.

Участники музыкального коллектива набрались смелости и написали звезде приглашение посетить Белоруссию.

"Привет Билли, видела, как ты подключилась к нашему треку "Glamour" на тик-токе мы трио артистов из Беларуси, которые так любят твою музыку", — гласит текст письма.

Белорусские музыканты считают, что смогут выступить вместе со знаменитостью мирового уровня.

"Приезжай в Минск и приготовим что-нибудь безумное вместе", — выдвинули предложение участники Nkeeei.

"Гламур безумен, от этого без ума. Минск… может быть, однажды", — ответила Айлиш.

Интернет-пользователи шутят, что прикол вышел из-под контроля.

Русскоязычные композиции стремительно набирают популярность в мире. Ранее в мировой хит-парад попала песня Кати Лель "Мой мармеладный" и песня российских школьниц "Сигма-бой". 

Уточнения

Би́лли А́йлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell; род. 18 декабря 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская певица и автор песен. Двукратная лауреатка премии «Оскар» (2022, 2024) — за песни «No Time to Die» и «What Was I Made for».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Бесполезно, вредно, дорого: 7 лайфхаков для уборки, которые работают только в интернете
Остановите выпадение волос! Этот белок может стать спасением для ваших локонов
Легенды ныряльщиков за губками оживают здесь: история деревни Агия Кириаки, живущей морем
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману
Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике
Собака — не игрушка: как понять, что вы готовы к щенку
Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее
Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.