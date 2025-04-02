Прикол вышел из-под контроля: Билли Айлиш откликнулась на приглашение исполнителей хита Гламур

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Билли Айлиш согласилась приехать в Минск в ответ на приглашение группы Nkeeei.

Фото: ВК-аккаунт Билли Айлиш is licensed under public doman Певица Билли Айлиш

Билли Айлиш сняла видео под песню "Гламур" группы Nkeeei.

Участники музыкального коллектива набрались смелости и написали звезде приглашение посетить Белоруссию.

"Привет Билли, видела, как ты подключилась к нашему треку "Glamour" на тик-токе мы трио артистов из Беларуси, которые так любят твою музыку", — гласит текст письма.

Белорусские музыканты считают, что смогут выступить вместе со знаменитостью мирового уровня.

"Приезжай в Минск и приготовим что-нибудь безумное вместе", — выдвинули предложение участники Nkeeei. "Гламур безумен, от этого без ума. Минск… может быть, однажды", — ответила Айлиш.

Интернет-пользователи шутят, что прикол вышел из-под контроля.

Русскоязычные композиции стремительно набирают популярность в мире. Ранее в мировой хит-парад попала песня Кати Лель "Мой мармеладный" и песня российских школьниц "Сигма-бой".

Уточнения

Би́лли А́йлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл (англ. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell; род. 18 декабря 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская певица и автор песен. Двукратная лауреатка премии «Оскар» (2022, 2024) — за песни «No Time to Die» и «What Was I Made for».



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