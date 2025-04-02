Стало известно, о чём поёт Алла Пугачёва в новых песнях собственного сочинения

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новые песни Аллы Пугачёвой стали доступны в Сети. Примадонна поёт о горьких утратах, связанных с боевыми действиями.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Уехавшая из России после начала СВО Алла Пугачёва исполнила две песни о войне. Народная артистка Советского Союза сама является автором слов музыкальных композиций.

Алла Пугачёва выпустила две песни под названием "Мама" и "Поцелуй войны". Они ещё не появились на официальных музыкальных площадках, однако их уже можно отыскать в Сети.

В первой песне звезда поёт о смерти сына, который погиб в зоне военных действий. А вторую композицию Пугачёва посвятила героям Великой Отечественной войны.

"Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой", — гласит текст песни в исполнении Примадонны.

Общественный активист Виталий Бородин уже требует Генпрокуратуру проверить певицу. Он считает, что Пугачёва в своих песнях дискредитирует российскую армию.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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