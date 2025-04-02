Екатерина Гордон сделала важное заявление по делу о смерти Яниса Тиммы

Юрист Екатерина Гордон заявила, что певицу Анну Седокову нельзя назвать порядочным человеком.
Екатерина Гордон признала, что обвинить Анну Седокову в рамках российского законодательства ни в чём нельзя. При этом она осталась при своём мнении, убеждённая в непорядочности экс-солистки группы "ВИА Гра".
Юрист считает, что "по-человечески" Седокова виновата.
"В юридическом смысле борьбу с ней продолжать не перспективно", — выразила своё экспертное мнение Гордон.
Ранее светская львица Лена Ленина заступилась за Анну Седокову. Она уверена, что другая бы женщина на месте Седоковой стала бы пиариться на смерти Яниса Тиммы, а певица ведёт себя скромно.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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