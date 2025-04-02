BraVo 2025: звёзды мировой сцены и 25-летний юбилей RadioMonteCarlo

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15 апреля Историческая сцена Большого театра будет принимать знаковое событие – VII церемонию вручения Международной музыкальной премии BraVo, которая стала за годы проведения новым центром мировой культуры и точкой притяжения выдающихся деятелей искусства из десятков стран.

Фото: Пресс-служба радио Monte Carlo is licensed under public doman Премия BraVo 2025

В этом году премия приурочена к 25-летию RadioMonteCarlo, а значит, зрителей ждет по-настоящему неповторимое событие. На легендарную сцену Большого театра выйдут самые яркие представители классической сцены из более чем 10 стран.

Организаторы церемонии неизменно приглашают самых талантливых, восходящих и уже титулованных, исполнителей музыки, оперы и балета, чьи выступления по всему миру приковывают внимание поклонников академического и современного искусства.

Премия BraVo вновь подарит зрителям возможность познакомиться с уникальным национальным колоритом исполнителей из стран-партнеров.

Также гости услышат композиции, которые ежедневно звучат на волнах RadioMonteCarlo и стали любимыми и узнаваемыми. И это особенный случай, когда классические и популярные мелодии прозвучат в новых неожиданных аранжировках в сопровождении симфонического оркестра Большого театра.

Ведь всё, что происходит на сцене Большого театра, сделано с безупречным вкусом. А аудитория, которая слушает хорошую музыку на волнах MonteCarlo, демонстрирует тот самый отменный вкус.

Одним из долгожданных событий на премии BraVo станут номера от легенд классической сцены. В этом году зрителей ждет выступление всемирно известной балерины Светланы Захаровой и специального гостя, имя которого организаторы пока держат в секрете.

На сцену VII церемонии вручения премии BraVo выйдут российские исполнители Кристина Мхитарян, Игорь Морозов, Imperial Orchestra, трио BelSuono, а также: Людмила Хитроваи, Андрей Бариев (Беларусь), Римаз Окби (Саудовская Аравия), Амби, Лакшминараяна Субраманиам (Индия), Хассан Моатэз Эль Молла (Египет), Гирма Йифрашева (Эфиопия), Хироко Иноуэ (Япония), Вероника Кожухарова (Россия), Ермин Ащерич (Сербия) и другие.

По традиции премия BraVo будет присуждена наиболее ярким и талантливым деятелям искусства из России и государств-партнёров.

Ведущими вечера станут Елена Севери и Вячеслав Макаров.

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