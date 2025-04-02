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Легендарная ошибка: как Коппола разочаровался в юном актёре

1:18
Шоу-бизнес

Когда Лоренсу Фишберну исполнилось всего 14, он попал в большой кинематограф — и сразу на съёмочную площадку "Апокалипсиса сегодня". Чтобы получить роль, он указал, что ему 16, и обаяние сработало: Фрэнсис Форд Коппола взял подростка на роль юного солдата.

Лоренс Фишберн
Фото: commons.wikimedia.org by Chad J. McNeeley, U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лоренс Фишберн

На одной из съёмок режиссёр попросил Фишберна сыграть эпизод, где его герой рассказывает о сексуальном опыте. Но тут возникла проблема — никакого такого опыта у актёра попросту не было.

"Я понятия не имел, о чём говорю. Делал дубль за дублем, а Коппола всё злился", — вспоминал Фишберн в интервью.

В итоге сцену вырезали и вернули только спустя десятилетия — в расширенную версию фильма 2001 года.

Тайна возраста и длинные съёмки

Чтобы попасть в картину, Лоренс солгал о возрасте. Он выглядел старше своих лет, а в условиях джунглей Вьетнама это сыграло ему на руку. Съёмки затянулись почти на два года — к их завершению актёру уже исполнилось 17.

Этот опыт стал началом его долгого сотрудничества с Копполой. Позже он снялся ещё в нескольких проектах режиссёра — "Бойцовая рыбка", "Клуб "Коттон"" и "Сад камней".

Уточнения

Ло́ренс Джон Фи́шберн III (англ. Laurence John Fishburne III; род. 30 июля 1961) — американский актёр и продюсер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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