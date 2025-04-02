Блейк Лайвли разозлила фанатов булочками: фото из пекарни обернулось травлей

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Блейк Лайвли, которую многие знают по роли Серены в "Сплетнице" и ярким появлениям на красной дорожке, неожиданно оказалась в центре обсуждения не из-за нового фильма или модного образа, а… из-за выпечки. Звезда выложила в соцсетях серию кадров, на которых она работает за прилавком в собственной кондитерской, готовит десерты и, кажется, искренне наслаждается процессом. Однако фанаты обратили внимание совсем не на булочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Sue Lukenbaugh from Sacramento, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Блейк Лайвли

В центре внимания — волосы

На фотографиях видно, как Блейк стоит с распущенными волосами, месит тесто, подаёт выпечку клиентам и не использует никакой санитарной защиты: ни перчаток, ни шапочки.

Это не осталось без комментариев. В соцсетях тут же началась волна возмущения. Один из подписчиков написал:

"Обожаю Блейк, но это абсолютно неприемлемо для человека, который работает с едой. Ресторан — не фотосессия!"

Другой добавил:

"Санитарные нормы существуют не просто так. Волосы, бактерии, всё это потом в еде".

Фанаты разделились

Несмотря на шквал критики, нашлись и те, кто встал на защиту актрисы. По их мнению, это была просто стилизованная промо-съёмка или короткий фотосет, а не полноценный рабочий день. Но негатив уже успел разойтись по сети, и обсуждение не утихает.

Ирония в том, что…

Блейк всегда славилась своим тонким вкусом, чувством стиля и, казалось бы, идеальной репутацией. Однако даже она не застрахована от того, как в эпоху соцсетей одно фото может запустить лавину обсуждений.

Уточнения

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), урождённая Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.