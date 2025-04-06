Мила Йовович поздравила дочь с днём рождения: ты клей, который держит нас вместе

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Звезда Голливуда Мила Йовович показала, как отметила день рождения 10-летней дочери.

Фото: Инстаграм Милы Йовович is licensed under public doman Актриса Мила Йовович с детьми

Мила Йовович опубликовала в социальный сетях фото со дня рождения наследницы Дэши.

"Ты клей, который держит нас вместе. То, как ты даришь любовь и понимание, сносит меня каждый день! Ты мой ребёнок, который не хочет ничего", — написала под фото актриса.

Звезда фильма "Пятый элемент" отметила, что её дочка не любит ходить по магазинам, а предпочитает всё свободное время проводить с родными и друзьями.

Ранее актриса Милла Йовович поздравила мужа, режиссёра Пола Андерсона, с которым прожила 20 лет, с 60-летием.

Пара поженилась в 2009 году. У супругов три дочери — Эвер Габо Андерсон (2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (2020).

Уточнения

Ми́лица Богда́новна Йо́вович (род. 17 декабря 1975, Киев), более известная как Ми́лла Йо́вович (англ. Milla Jovovich) — американская актриса кино и телевидения, певица, музыкант, фотомодель и модельер.



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