Мать года Оксана Самойлова рассказала детям, что их всех нашли на помойке

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многодетная мать Оксана Самойлова сообщила своим детям, что они все приёмные.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Пятилетний сын Оксаны Самойловой и Джигана Давид пожаловался матери, что сестрёнка дразнит его. Лея заявила мальчику, что его нашли на помойке.

Самойлова поспешила опровергнуть слова дочери, успокоив сына. Она заверила Давида, что слова Леи — неправда.

"На самом деле вас всех нашли на помойке, включая папу", — заявила звезда интернета.

Давид был вполне удовлетворён таким справедливым ответом. Интернет-пользователи назвали Самойлову матерью года.

Ранее Оксана Самойлова устроила пятилетнему сыну Давиду день рождения в стиле колхоз в честь пятилетия мальчика.

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