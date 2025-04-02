Мать года Оксана Самойлова рассказала детям, что их всех нашли на помойке

Многодетная мать Оксана Самойлова сообщила своим детям, что они все приёмные.
Пятилетний сын Оксаны Самойловой и Джигана Давид пожаловался матери, что сестрёнка дразнит его. Лея заявила мальчику, что его нашли на помойке.
Самойлова поспешила опровергнуть слова дочери, успокоив сына. Она заверила Давида, что слова Леи — неправда.
"На самом деле вас всех нашли на помойке, включая папу", — заявила звезда интернета.
Давид был вполне удовлетворён таким справедливым ответом. Интернет-пользователи назвали Самойлову матерью года.
Ранее Оксана Самойлова устроила пятилетнему сыну Давиду день рождения в стиле колхоз в честь пятилетия мальчика.
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