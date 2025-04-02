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Стало известно о наложенных ограничениях на Михаила Ефремова

0:57
Шоу-бизнес

Актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии будет обязан соблюдать ряд строгих предписаний. 

Актёр Михаил Ефремов
Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman
Актёр Михаил Ефремов

Оставшийся без зубов в тюрьме Михаил Ефремов будет вставлять импланты. 61-летний актёр нуждается также в лечении лёгочного заболевания. После отсидки ему понадобится комплексная медицинская помощь.

На освобождённого по УДО актёра суд наложил ряд существенных ограничений. Три года ему нельзя будет садиться за руль, а раз в месяц он будет обязан отмечаться в органах ФСИН.

Ефремов добровольно взял на себя ещё одно ограничение. В суде он обещал отказаться от употребления алкогольных напитков.

Ранее об освобождении Михаила Ефремова высказался актёр Иван Охлобыстин. Он выразил уверенность в том, что актёр на свободе принесёт больше пользы, чем в тюрьме.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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