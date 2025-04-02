18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой

Старший наследник блогера Марии Погребняк обрадовал мать известием о том, что она скоро станет бабушкой.
18-летний сын Марии Погребняк от футболиста Павла Погребняка Артём ошарашил мать новостью о том, что она может стать бабушкой.
Парень рассказал сенсационную новость матери в переписке. Известие о прибавлении в семье Мария восприняла стойко. Она порывалась лично пообщаться на деликатную тему с наследником.
Молодой человек не стал долго испытывать нервы матери и оперативно поздравил её с 1 апреля.
После этого Погребняк сильно подобрела и отметила, что она не против малыша. Её сын пообещал ей поспособствовать в исполнении этого желания.
Ранее Мария Погребняк устроила фотосессию полугодовалому сыну в образе автослесаря.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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