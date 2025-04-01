Бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как соперница уводила его из семьи

Единственная официальная супруга Дмитрия Нагиева Алиса Шер опубликовала книгу, где описала, как соперница отбивала у неё знаменитого мужа.
В своей биографической книге Алиса Шер поведала, как некая сотрудница радиостанции пыталась увести у неё мужа, актёра Дмитрия Нагиева.
Женщина одолевала женатого актёра звонками, молчанием в трубку и другими фирменными уловками всех любовниц.
Шер призналась, что устраивала скандалы Нагиеву, который не стал отрицать, что посторонняя женщина его привлекает.
Алиса так увлеклась дракой с неверным мужем, что сломала себе палец.
Ранее Дмитрий Нагиев впервые откровенно рассказал о младшем сыне, которого скрывал 16 лет.
Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.
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