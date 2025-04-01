Бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как соперница уводила его из семьи

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Единственная официальная супруга Дмитрия Нагиева Алиса Шер опубликовала книгу, где описала, как соперница отбивала у неё знаменитого мужа.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Нагиева is licensed under public doman Актёр Дмитрий Нагиев

В своей биографической книге Алиса Шер поведала, как некая сотрудница радиостанции пыталась увести у неё мужа, актёра Дмитрия Нагиева.

Женщина одолевала женатого актёра звонками, молчанием в трубку и другими фирменными уловками всех любовниц.

Шер призналась, что устраивала скандалы Нагиеву, который не стал отрицать, что посторонняя женщина его привлекает.

Алиса так увлеклась дракой с неверным мужем, что сломала себе палец.

Ранее Дмитрий Нагиев впервые откровенно рассказал о младшем сыне, которого скрывал 16 лет.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.