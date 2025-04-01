Паша Техник предсказал дату своего погружения в кому

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и рэпер Паша Техник заранее знал дату своего провала в кому.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman Блогер Паша Техник

В Сети обнаружили видео, в котором Паша Техник поздравляет россиян с наступающим Новым годом.

Эпатажный блогер объяснил в беседе с Азаматом Мусагалиевым и Олесей Иванченко, что 2025 год будет особенным для него.

Паша несколько раз произнёс число 27. Он с уверенностью предсказал, что именно в это число неизвестного месяца произойдёт что-то необычное. Он заявил, что "будет круто".

Примечательно, что именно 27 марта Паша Техник погрузился в кому.

Ранее сообщалось, что Андрей Бурим, известный блогер Меллстрой отправил пять миллионов рублей на спасение Паши Техника. Он переслал деньги бывшей жене коллеги.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. Известен своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики.



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