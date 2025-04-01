Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться
Секретные военные автомобили СССР: от амфибий до броневиков
Сюрприз на Жить здорово!: Винокур продемонстрировал личное фото Малышевой со своего телефона
Готовы к весне? Обновите свой сад, не совершив этих ошибок
Ведущий Первого канала раскрыл, как санкции ЕС повлияли на его жизнь: доставляют неудобства
Эти старинные детали в интерьере могут повысить стоимость вашего дома на тысячи
От отказа до авторских сценариев: как Давай поженимся стало делом жизни для Ларисы Гузеевой
Петросян отреагировал на идею передать дом Пугачёвой в руки юмористов: это несерьёзно
Слишком много зелени: как комнатные растения могут испортить ваш сон и здоровье

Экс-супруга Нагиева раскрыла детали их болезненного расставания на фоне его признания о внебрачном сыне

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Щелищева, известная под псевдонимом Алиса Шер, экс-жена Дмитрия Нагиева, в автобиографической книге описала драматичные эпизоды, приведшие к краху их брака. Отрывки из издания, опубликованные Telegram-каналом "Светский хроник", проливают свет на конфликт, связанный с романом актёра на стороне.

Дмитрий Нагиев с первой женой
Фото: youtube.com by канал SocialPro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Нагиев с первой женой

По словам Шер, Нагиева всегда привлекали женщины с безупречным имиджем — "стервы в чулках и на шпильках", и одна из них стала активно звонить ему по утрам, молча кладя трубку.

Когда Алиса напрямую спросила супруга об измене, он не стал отрицать: "Она мне нравится как человек и как женщина". Это признание спровоцировало бурную ссору.

"Я швыряла детской мебелью, вцепилась ему в волосы и пыталась вытолкать из квартиры. В итоге сломала палец — к утру он распух так, что стал размером с остальные четыре", — вспоминает Шер.

Нагиев в свежем интервью, приуроченному к выходу сериала "Актёрище", впервые публично признал существование внебрачного сына Марка, после чего в Сети всплыли фрагменты книги Алисы.

Издание, написанное ею после развода, долгое время оставалось малоизвестным, но теперь привлекло внимание поклонников.

Ранее Владимир Винокур удивил фотографией Елены Малышевой на заставке телефона.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд
Еда и рецепты
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд Аудио 
Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого
Наука и техника
Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться
Секретные военные автомобили СССР: от амфибий до броневиков
Сюрприз на Жить здорово!: Винокур продемонстрировал личное фото Малышевой со своего телефона
Готовы к весне? Обновите свой сад, не совершив этих ошибок
Ведущий Первого канала раскрыл, как санкции ЕС повлияли на его жизнь: доставляют неудобства
Эти старинные детали в интерьере могут повысить стоимость вашего дома на тысячи
От отказа до авторских сценариев: как Давай поженимся стало делом жизни для Ларисы Гузеевой
Петросян отреагировал на идею передать дом Пугачёвой в руки юмористов: это несерьёзно
Слишком много зелени: как комнатные растения могут испортить ваш сон и здоровье
Спи спокойно и сжигай калории: напитки, активирующие обмен веществ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.