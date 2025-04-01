Экс-супруга Нагиева раскрыла детали их болезненного расставания на фоне его признания о внебрачном сыне

Алла Щелищева, известная под псевдонимом Алиса Шер, экс-жена Дмитрия Нагиева, в автобиографической книге описала драматичные эпизоды, приведшие к краху их брака. Отрывки из издания, опубликованные Telegram-каналом "Светский хроник", проливают свет на конфликт, связанный с романом актёра на стороне.

Фото: youtube.com by канал SocialPro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Нагиев с первой женой

По словам Шер, Нагиева всегда привлекали женщины с безупречным имиджем — "стервы в чулках и на шпильках", и одна из них стала активно звонить ему по утрам, молча кладя трубку.

Когда Алиса напрямую спросила супруга об измене, он не стал отрицать: "Она мне нравится как человек и как женщина". Это признание спровоцировало бурную ссору.

"Я швыряла детской мебелью, вцепилась ему в волосы и пыталась вытолкать из квартиры. В итоге сломала палец — к утру он распух так, что стал размером с остальные четыре", — вспоминает Шер.

Нагиев в свежем интервью, приуроченному к выходу сериала "Актёрище", впервые публично признал существование внебрачного сына Марка, после чего в Сети всплыли фрагменты книги Алисы.

Издание, написанное ею после развода, долгое время оставалось малоизвестным, но теперь привлекло внимание поклонников.

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Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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