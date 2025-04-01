Сюрприз на Жить здорово!: Винокур продемонстрировал личное фото Малышевой со своего телефона

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юморист Владимир Винокур стал гостем спецвыпуска программы "Жить здорово!", приуроченного к 30-летию Первого канала. Во время эфира артист не только пожелал проекту процветания, но и продемонстрировал фотографию ведущей Елены Малышевой на экране своего телефона.

Фото: rutube.ru by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Винокур

В честь юбилея Винокур пожелал, чтобы телеканал и дальше продолжал помогать людям справляться с болезнями.

"Это то, с чем борется Елена Малышева, вы её знаете, хорошая девчонка. Она человек-радость, человек-счастье", — заявил Винокур, обращаясь к Малышевой, вышедшей с ним на связь из студии.

Артист призвал зрителей доверять экспертизе программы. Он посоветовал при каких-либо недугах обращаться "к самой "здоровой" передаче Первого канала и лично к Елене Васильевне".

Ранее ведущий Первого канала раскрыл, как санкции ЕС изменили его жизнь.

Уточнения

Влади́мир Ната́нович Виноку́р (род. 31 марта 1948, Курск, СССР) — советский и российский артист эстрады, юморист, пародист, певец (бас), теле- и радиоведущий, педагог, театральный режиссёр, продюсер, поэт и прозаик.



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