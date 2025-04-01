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Ведущий Первого канала раскрыл, как санкции ЕС повлияли на его жизнь: доставляют неудобства

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист и блогер Руслан Осташко, ведущий рубрики "Время своих" на Первом канале, в подкасте Сурена Каграманова рассказал, как европейские санкции отразились на его повседневной жизни.

Руслан Осташко
Фото: rutube.ru by канал ТЕЛЕГА Online, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руслан Осташко

Ограничения, введенные ЕС 24 февраля, привели к блокировке его профилей в западных сервисах, а также осложнили доступ к банковским услугам в странах СНГ.

"После включения в санкционный список мои аккаунты начали массово закрывать. Проблемы возникли даже с оформлением дебетовых карт в Армении и Киргизии — банки отказывают, ссылаясь на решения ЕС. Сказать, что это не доставляет неудобств, — значит солгать", — признался Осташко.

Журналист также подтвердил, что санкции запретили ему и его семье въезд в страны Евросоюза. Он признался, что путешествия по Европе не входили в его планы, подчеркнув, что ограничения не стали для него неожиданностью.

Напомним, основанием для санкций ЕС стала поддержка Осташко действий российской армии. Сам журналист отметил, что "работает в интересах своей страны".

Ранее Евгений Петросян высказался об идее передать дом Аллы Пугачёвой участникам передачи "Аншлаг".

Уточнения

Руслан Станиславович Осташко (укр. Руслан Станіславович Осташко; род. 18 февраля 1979 года, Донецк, УССР, СССР) — российский телеведущий, музыкант, блогер, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия», бизнесмен, член Совета Фонда развития интернет-инициатив. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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