Петросян отреагировал на идею передать дом Пугачёвой в руки юмористов: это несерьёзно

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян выразил недоумение по поводу инициативы передать особняк Аллы Пугачёвой в деревне Грязи коллективу юмористической программы "Аншлаг".

Фото: rutube.ru by канал Роман Костомаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Петросян

Депутат Брянской областной думы, руководитель общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов выступил с инициативой превратить замок эмигрировавшей певицы в центр юмора.

"Я не очень понимаю, в чём ход мысли этого депутата. Лично мне эта инициатива кажется каким-то абсурдом. Это несерьёзно", — подчеркнул Петросян в разговоре с "Абзацем".

Особняк, принадлежащий Алле Пугачёвой и её супругу, известному комику Максиму Галкину* (признан в РФ иноагентом), уже несколько лет находится в состоянии простоя. Исполнительница приезжала в Россию трижды, но после этих визитов в доме никто не проживал.

Различные общественные деятели и представители общественности предлагали альтернативные варианты использования имущества, однако на данный момент особняк остаётся в собственности артистов.

Ранее Маколей Калкин признался, что 30 лет не общается с отцом.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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