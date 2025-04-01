Петросян отреагировал на идею передать дом Пугачёвой в руки юмористов: это несерьёзно

Народный артист РСФСР Евгений Петросян выразил недоумение по поводу инициативы передать особняк Аллы Пугачёвой в деревне Грязи коллективу юмористической программы "Аншлаг".
Депутат Брянской областной думы, руководитель общероссийского общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов выступил с инициативой превратить замок эмигрировавшей певицы в центр юмора.
"Я не очень понимаю, в чём ход мысли этого депутата. Лично мне эта инициатива кажется каким-то абсурдом. Это несерьёзно", — подчеркнул Петросян в разговоре с "Абзацем".
Особняк, принадлежащий Алле Пугачёвой и её супругу, известному комику Максиму Галкину* (признан в РФ иноагентом), уже несколько лет находится в состоянии простоя. Исполнительница приезжала в Россию трижды, но после этих визитов в доме никто не проживал.
Различные общественные деятели и представители общественности предлагали альтернативные варианты использования имущества, однако на данный момент особняк остаётся в собственности артистов.
Ранее Маколей Калкин признался, что 30 лет не общается с отцом.
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.