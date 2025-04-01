Бывший партнёр Ксении Бородиной иронично высказался о её романе с Николаем Сердюковым

Михаил Терехин, экс-возлюблённый телеведущей Ксении Бородиной, прокомментировал её новый роман с блогером Николаем Сердюковым.
В ответ на вопросы подписчиков в соцсетях Терехин заявил, что, хотя пара выглядит счастливой, выбор Бородиной может быть связан с "возрастными изменениями".
"Для кризиса среднего возраста — самое то", — отметил он с долей сарказма.
Терехин усомнился в характеристике Сердюкова как "брутального мужчины", подчеркнув, что это "дело вкуса". Однако он не стал отрицать, что Ксения, судя по всему, довольна отношениями.
Сама Бородина, которая вместе с избранником активно готовится к свадьбе и мечтает о ребёнке, предпочла не реагировать на слова бывшего партнёра.
Ксения Бородина и Николай Сердюков объявили о помолвке в начале декабря. Блогер сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время ночной экскурсии по Эрмитажу.
Ранее стало известно, что российская модель посетила дорогостоящие курсы Дмитрия Нагиева в Дубае.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.