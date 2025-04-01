Бывший партнёр Ксении Бородиной иронично высказался о её романе с Николаем Сердюковым

Михаил Терехин, экс-возлюблённый телеведущей Ксении Бородиной, прокомментировал её новый роман с блогером Николаем Сердюковым.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В ответ на вопросы подписчиков в соцсетях Терехин заявил, что, хотя пара выглядит счастливой, выбор Бородиной может быть связан с "возрастными изменениями".

"Для кризиса среднего возраста — самое то", — отметил он с долей сарказма.

Терехин усомнился в характеристике Сердюкова как "брутального мужчины", подчеркнув, что это "дело вкуса". Однако он не стал отрицать, что Ксения, судя по всему, довольна отношениями.

Сама Бородина, которая вместе с избранником активно готовится к свадьбе и мечтает о ребёнке, предпочла не реагировать на слова бывшего партнёра.

Ксения Бородина и Николай Сердюков объявили о помолвке в начале декабря. Блогер сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время ночной экскурсии по Эрмитажу.

Ранее стало известно, что российская модель посетила дорогостоящие курсы Дмитрия Нагиева в Дубае.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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