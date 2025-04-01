Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый Birba ударил по FIAT: 182 км хода — и цена, от которой челюсть падает
Зеркало не врёт: Екатерина Семёнова о недуге, который преследует её 40 лет
Солист рок-группы The Who признался, что теряет зрение и слух
Матовая или глянцевая? Правильная сторона фольги вас удивит
Как мужчины за 50 могут выглядеть стильными: секреты без усилий
Шахтёрский суп без лишнего жира: максимум пользы и насыщенности
Необычная кнопка в стиральной машине, о которой все молчали! Уборка стала проще
Сладкие, как фрукты: помидоры, за которыми соседи будут охотиться
Тотальный провал: почему наступление ВСУ в Курской области стало фиаско

Мастер-класс за миллионы: российская модель засветилась на курсах Нагиева в Дубае

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель и блогерша Виктория Лопырёва в соцсетях рассказала, что посетила авторский мастер-класс актёра Дмитрия Нагиева в Дубае.

Дмитрий Нагиев
Фото: youtube.com by канал Circle Property Dubai агентство недвижимости, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Нагиев

Телеведущий на своих курсах учит раскрепощению и актёрскому мастерству. Стоимость уроков постоянно растёт, но это не останавливает желающих посетить занятия.

Лопырёва опубликовала видео с урока и показала, как Нагиев ей что-то объясняет. Однако в интернете над ней посмеялись, потому что по её выражению лица казалось, что она ничего не понимает. Зачем ей понадобились уроки телеведущего, Виктория не уточнила.

Отметим, что первые тренинги Нагиева в ОАЭ стоили 400 тысяч рублей. Однако из-за большого спроса он поднял цену. В феврале стоимость уже составляла 1,5 миллиона рублей.

Дмитрий увлёкся проведением курсов во время своего отсутствия в российском кино и на телевидении. Однако недавно он начал постепенно возвращаться к работе. В Москве состоялась премьера сериала "Актёрище", в котором Нагиев сыграл главную роль.

Ранее солист известной рок-группы признался, что теряет слух и зрение.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Викто́рия Петро́вна Лопырёва (род. 26 июля 1983, Ростов-на-Дону, СССР ) — российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся
Домашние животные
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся Аудио 
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд
Еда и рецепты
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд Аудио 
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Наука и техника
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Солист рок-группы The Who признался, что теряет зрение и слух
Матовая или глянцевая? Правильная сторона фольги вас удивит
Как мужчины за 50 могут выглядеть стильными: секреты без усилий
Шахтёрский суп без лишнего жира: максимум пользы и насыщенности
Необычная кнопка в стиральной машине, о которой все молчали! Уборка стала проще
Сладкие, как фрукты: помидоры, за которыми соседи будут охотиться
Тотальный провал: почему наступление ВСУ в Курской области стало фиаско
Серджо Рубини раскрыл кошмарные съёмки Страстей Христовых и неожиданный успех фильма
Хочешь идеальные ягодицы? Вот три шага, которые работают — в отличие от всего, что ты знала
Логистика в Арктике: как оценка работы портов изменит расклады в регионе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.