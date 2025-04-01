Мастер-класс за миллионы: российская модель засветилась на курсах Нагиева в Дубае

Модель и блогерша Виктория Лопырёва в соцсетях рассказала, что посетила авторский мастер-класс актёра Дмитрия Нагиева в Дубае.

Фото: youtube.com by канал Circle Property Dubai агентство недвижимости, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Нагиев

Телеведущий на своих курсах учит раскрепощению и актёрскому мастерству. Стоимость уроков постоянно растёт, но это не останавливает желающих посетить занятия.

Лопырёва опубликовала видео с урока и показала, как Нагиев ей что-то объясняет. Однако в интернете над ней посмеялись, потому что по её выражению лица казалось, что она ничего не понимает. Зачем ей понадобились уроки телеведущего, Виктория не уточнила.

Отметим, что первые тренинги Нагиева в ОАЭ стоили 400 тысяч рублей. Однако из-за большого спроса он поднял цену. В феврале стоимость уже составляла 1,5 миллиона рублей.

Дмитрий увлёкся проведением курсов во время своего отсутствия в российском кино и на телевидении. Однако недавно он начал постепенно возвращаться к работе. В Москве состоялась премьера сериала "Актёрище", в котором Нагиев сыграл главную роль.

Ранее солист известной рок-группы признался, что теряет слух и зрение.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



Викто́рия Петро́вна Лопырёва (род. 26 июля 1983, Ростов-на-Дону, СССР ) — российская телеведущая на спортивных каналах, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года.



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