Солист рок-группы The Who признался, что теряет зрение и слух

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Легендарный вокалист группы The Who Роджер Долтри шокировал поклонников, заявив во время благотворительного концерта в лондонском Royal Albert Hall, что постепенно теряет слух и зрение.

Фото: youtube.com by канал Insight 360 News USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роджер Долтри

Музыкант, которому 81 год, сравнил своё состояние с сюжетом альбома группы 1969 года Tommy, рассказывающего историю "глухого, слепого и немого мастера пинбола".

"Прелести старения: сначала глохнешь, теперь слепнешь. К счастью, голос пока остался — скоро стану полным Томми", — с горькой иронией обратился Долтри к залу.

Проблемы со слухом у рок-звезды начались давно: ещё в 2018 году он признался, что почти оглох из-за многолетних громких концертов, призвав фанатов использовать беруши. О причинах ухудшения зрения Долтри не рассказал.

Ранее итальянский актёр раскрыл кошмарные подробности съёмок фильма "Страсти Христовы".

Уточнения

Ро́джер Га́рри До́лтри (англ. Roger Harry Daltrey; 1 марта 1944, Хаммерсмит, Лондон) — британский певец, автор песен.



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