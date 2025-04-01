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Правда или вымысел? Ребекка Лус вновь подтверждает свой роман с Дэвидом Бекхэмом

1:17
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бывшая помощница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус вновь заявила о романе с легендарным футболистом, который якобы длился в 2003–2004 годах.

Дэвид Бекхэм
Фото: youtube.com by канал HUGO BOSS Corporate, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дэвид Бекхэм

Несмотря на многолетние отрицания Бекхэма и его команды, назвавших обвинения "нелепыми", 47-летняя Лус в интервью австралийскому ТВ подтвердила свои слова и раскритиковала документальный фильм Netflix, где супруга спортсмена Виктория назвала этот период самым сложным в их браке.

По словам Лус, связь началась, когда она работала ассистенткой Бекхэма в мадридском "Реале". В 2004 году она первой публично заявила об отношениях, но столкнулась с мощным противодействием.

"Я боролась с самой влиятельной парой, у которой были лучшие юристы и пиарщики. У меня была только правда", — заявила она.

Она подчеркнула, что Дэвид так и не представил четких опровержений, ограничившись общими фразами.

Документальный проект "Бекхэм", выпущенный Netflix, вновь всколыхнул скандал. В фильме Виктория призналась, что слухи об измене едва не разрушили их брак, а Дэвид рассказал, как тяжело было видеть страдания жены.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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