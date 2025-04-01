Екатерина Семёнова нашла новую любовь: роман с известным актёром

Актриса Екатерина Семёнова, звезда сериала "Две судьбы", подтвердила, что нашла новую любовь.
Её избранником стал коллега по профессии, чьё имя знаменитость предпочла не афишировать.
"Это такое взрослое и осознанное чувство, которое доставляет мне огромную радость. Его имя называть не хочу. Он тоже актёр, известная личность. Зачем нам эти разговоры вокруг нашей пары?" — поделилась Семёнова в интервью "Леди Mail.Ru".
Первый брак Семёновой с бизнесменом Кириллом Сигалом подарил ей дочь Марию (28 лет). В 2008 году она вышла замуж за американского предпринимателя Леонида, но через пять лет пара рассталась.
Ещё одним важным человеком в её жизни остаётся сын Никита (33 года), рождённый от актёра Антона Табакова. По словам Семёновой, с бывшим возлюбленным они сохранили дружеское общение.
Ранее в The Times высмеяли Меган Маркл.
Екатери́на Тенги́зовна Семёнова (род. 18 апреля 1971, пгт. Монино, Щёлковский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.