Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просыпайся без стресса: один трюк, который заменит все будильники мира
Этот лосось тает во рту — сливочный рецепт на каждый день
Критика Меган Маркл: как утомительные советы герцогини насмешили мир?
Пять шагов до идеальных клубничных ногтей: создайте тренд с нуля
Марк Богатырёв рассказал о сложностях брака с Татьяной Арнтгольц
ТОП-5 советских грузовиков, которые лучше всего работали в мороз
Китай нашёл эликсир роста? Экономика КНР показала неожиданный скачок
Полмиллиарда на паузе: как США заморозили российские самолеты
Кешбэк по-русски: как лайфхаки превратились в фрод и головную боль для банков

Екатерина Семёнова нашла новую любовь: роман с известным актёром

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Екатерина Семёнова, звезда сериала "Две судьбы", подтвердила, что нашла новую любовь.

Екатерина Семёнова
Фото: youtube.com by канал Жизнь знаменитых людей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Семёнова

Её избранником стал коллега по профессии, чьё имя знаменитость предпочла не афишировать.

"Это такое взрослое и осознанное чувство, которое доставляет мне огромную радость. Его имя называть не хочу. Он тоже актёр, известная личность. Зачем нам эти разговоры вокруг нашей пары?" — поделилась Семёнова в интервью "Леди Mail.Ru".

Первый брак Семёновой с бизнесменом Кириллом Сигалом подарил ей дочь Марию (28 лет). В 2008 году она вышла замуж за американского предпринимателя Леонида, но через пять лет пара рассталась.

Ещё одним важным человеком в её жизни остаётся сын Никита (33 года), рождённый от актёра Антона Табакова. По словам Семёновой, с бывшим возлюбленным они сохранили дружеское общение.

Ранее в The Times высмеяли Меган Маркл.

Уточнения

Екатери́на Тенги́зовна Семёнова (род. 18 апреля 1971, пгт. Монино, Щёлковский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья
Недвижимость
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья Аудио 
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Новости спорта
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Последние материалы
Просыпайся без стресса: один трюк, который заменит все будильники мира
Этот лосось тает во рту — сливочный рецепт на каждый день
Критика Меган Маркл: как утомительные советы герцогини насмешили мир?
Пять шагов до идеальных клубничных ногтей: создайте тренд с нуля
Марк Богатырёв рассказал о сложностях брака с Татьяной Арнтгольц
ТОП-5 советских грузовиков, которые лучше всего работали в мороз
Китай нашёл эликсир роста? Экономика КНР показала неожиданный скачок
Полмиллиарда на паузе: как США заморозили российские самолеты
Кешбэк по-русски: как лайфхаки превратились в фрод и головную боль для банков
Примадонна в эфирном изгнании: ведущий Русского Радио раскрыл, почему песни Пугачёвой там больше не играют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.