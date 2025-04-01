Екатерина Семёнова нашла новую любовь: роман с известным актёром

Актриса Екатерина Семёнова, звезда сериала "Две судьбы", подтвердила, что нашла новую любовь.

Фото: youtube.com by канал Жизнь знаменитых людей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Семёнова

Её избранником стал коллега по профессии, чьё имя знаменитость предпочла не афишировать.

"Это такое взрослое и осознанное чувство, которое доставляет мне огромную радость. Его имя называть не хочу. Он тоже актёр, известная личность. Зачем нам эти разговоры вокруг нашей пары?" — поделилась Семёнова в интервью "Леди Mail.Ru".

Первый брак Семёновой с бизнесменом Кириллом Сигалом подарил ей дочь Марию (28 лет). В 2008 году она вышла замуж за американского предпринимателя Леонида, но через пять лет пара рассталась.

Ещё одним важным человеком в её жизни остаётся сын Никита (33 года), рождённый от актёра Антона Табакова. По словам Семёновой, с бывшим возлюбленным они сохранили дружеское общение.

Ранее в The Times высмеяли Меган Маркл.

Уточнения

Екатери́на Тенги́зовна Семёнова (род. 18 апреля 1971, пгт. Монино, Щёлковский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.



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