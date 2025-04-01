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Кудрявцева трогательно поздравила Лазарева с днём рождения: мой дружочек

Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обратилась к Сергею Лазареву в день его рождения.

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев
Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев

Лера Кудрявцева опубликовала в социальных сетях серию снимков в компании Сергея Лазарева. Среди них есть фото, сделанные как на заре их знакомства, так как и совсем свежие.

"Серёня! С днём рождения мой дружочек. Твори, радуй, будь здоров и счастлив!" — написала под кадрами телеведущая.

Она назвала Лазарева, которому исполнилось 42 года, потрясающим артистом, другом и отцом. Кудрявцева возблагодарила судьбу за то, что он свёл их вместе.

Звезда ТВ отметила, что Лазарев обладает отличным чувством юмора, поэтому её не удивляет то, что он родился в день смеха 1 апреля.

"Чувство юмора от Бога!" — отметила знаменитость.

Ранее Сергей Лазарев показал детские фото с покойным братом Павлом.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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