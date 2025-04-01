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Критика Меган Маркл: как утомительные советы герцогини насмешили мир?

1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Журналистка Хилари Роуз в колонке для The Times едко раскритиковала Меган Маркл, назвав её проекты "утомительными" и далёкими от реальности.

Меган Маркл
Фото: youtube.com by канал blushsupreme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Меган Маркл

Особое внимание Роуз уделила бренду герцогини Сассекской As Ever, на запуск которого, по её словам, "потрачены годы и миллионы", а результат напоминает "отчаянные попытки казаться домашней".

"Каждое утро я молюсь, чтобы Меган не выдала очередной абсурдный совет, но мои надежды редко сбываются", — написала Роуз.

Она привела в пример рекомендацию Маркл использовать банку из-под джема для хранения ручек и подчеркнула, что её друзья отправили бы её в магазин за настоящим органайзером.

Критику поддержал экс-главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер, ранее назвавший Меган "оторванной от реальности". Волну негатива усилило и её шоу "С любовью, Меган", где герцогиня, по мнению зрителей, демонстрировала "наигранную искренность".

Ранее Марк Богатырёв высказался о проблемах в браке с Татьяной Арнтгольц.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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