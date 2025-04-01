Критика Меган Маркл: как утомительные советы герцогини насмешили мир?

Журналистка Хилари Роуз в колонке для The Times едко раскритиковала Меган Маркл, назвав её проекты "утомительными" и далёкими от реальности.
Особое внимание Роуз уделила бренду герцогини Сассекской As Ever, на запуск которого, по её словам, "потрачены годы и миллионы", а результат напоминает "отчаянные попытки казаться домашней".
"Каждое утро я молюсь, чтобы Меган не выдала очередной абсурдный совет, но мои надежды редко сбываются", — написала Роуз.
Она привела в пример рекомендацию Маркл использовать банку из-под джема для хранения ручек и подчеркнула, что её друзья отправили бы её в магазин за настоящим органайзером.
Критику поддержал экс-главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер, ранее назвавший Меган "оторванной от реальности". Волну негатива усилило и её шоу "С любовью, Меган", где герцогиня, по мнению зрителей, демонстрировала "наигранную искренность".
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Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
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