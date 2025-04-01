Марк Богатырёв рассказал о сложностях брака с Татьяной Арнтгольц

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Марк Богатырёв, известный по сериалу "Кухня", раскрыл подробности семейной жизни с супругой Татьяной Арнтгольц. Пара, связавшая себя узами брака в 2020 году, воспитывает четырёхлетнего сына Данилу.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марк Богатырев

Богатырёв в интервью изданию "Атмосфера" признался, что часто берёт на себя роль "главного родителя", особенно когда Арнтгольц уезжает на съёмки.

"Запрещать Тане заниматься профессией я не могу, как и она мне. Длительные разлуки — неизбежная часть нашей работы, и со временем я научился с этим мириться", — поделился актёр.

Он отметил, что обсуждение расставаний стало для него болезненной темой, провоцирующей взаимные упрёки, поэтому предпочитает переключаться на творчество и активное участие в жизни сына.

В 2023 году в СМИ появились слухи о кризисе в отношениях пары — якобы причиной стала измена Богатырёва. Подозрения усилились после того, как супруги перестали появляться вместе на публике. Однако ни Марк, ни Татьяна официально не прокомментировали эти спекуляции.

Ранее Дмитрий Нагиев прокомментировал резкие слова Сарика Андреасяна в адрес Андрея Тарковского.

Уточнения

Марк Константи́нович Богатырёв (род. 22 декабря 1984, Москва) — российский актёр театра и кино, телеведущий.



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