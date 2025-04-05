От ревности до благодарности: Подольская рассказала, как тени прошлого Преснякова изменили её жизнь

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Подольская приняла участие в шоу Марка Бертона и призналась, что была ревнивицей в начале отношений с Владимиром Пресняковым.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Пресняков

Подольская понимала, что прежние возлюбленные её мужа — Кристина Орбакайте и Елена Ленская — в своё время много значили для певца. Она чувствовала настоящую конкуренцию и не могла отделаться от мысли, что вряд ли Пресняков может просто так взять и вычеркнуть важную часть своей жизни — то, что было раньше.

"А сейчас мне так хочется сказать юным девочкам, чтобы они прекратили это делать — глупо ревновать к прошлым отношениям", — призналась артистка.

Её отношение к бывшим избранницам Владимира изменилось настолько сильно, что теперь она чувствует к ним благодарность за тот опыт, которые они ему дали. Подольская говорит, что именно Орбакайте и Ленская сделали из Преснякова идеального мужа, который в результате достался ей.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.



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