Юлия Меньшова объяснила тренд на непрофессиональных ведущих: признак депрессивности общества

Телеведущая Юлия Меньшова прокомментировала рост числа блогеров и непрофессионалов на российском телевидении. По её мнению, эта тенденция напрямую связана с изменением запросов зрителей, которые ищут в контенте не столько экспертизу, сколько эмоциональный отклик.

Фото: youtube.com by канал Александр Соколовский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Меньшова

Она отметила, что любая публичная деятельность напрямую связана с аудиторией. Если на экранах появляются ведущие без классического образования, но с миллионами просмотров, значит, люди этого хотят.

Актриса признала, что часть современного контента можно назвать "низкопробным", но призвала не осуждать это явление, а анализировать его причины.

"Если такой материал востребован, стоит задуматься: почему общество выбирает упрощённые форматы? Возможно, это признак внутренней тревожности или даже депрессивности. Вместо осуждения нужно понять, о чём сигнализирует зритель", — подчеркнула артистка.

Дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой также добавила, что телевидение, как живой организм, всегда отражает социальные настроения. Она подчеркнула, что "сегодняшние тренды — повод для размышлений, а не для приговоров".

Ранее Евгений Цыганов высказался об отношениях с детьми.

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.