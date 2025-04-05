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Смерть фанатки изменила всё: Ваенга вводит пугающие правила на концертах — готовьтесь к досмотру

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Шоу-бизнес

Недавний случай, когда на концерте Елены Ваенги умерла пожилая женщина, заставил певицу пересмотреть своё отношение к организации выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Елена Ваенга
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Ваенга

Теперь Ваенга внимательнее относится к охране. Её новым требованием стало то, что охранники должны иметь разрешение на ношение оружия. Также при входе зрители теперь обязательно должны показывать свои сумки, а в зале будут находиться металлоискатели.

Ваенга запрещает фотографировать её без предварительной договорённости. В случае, если кто-то нарушит это требование, на него будет наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Ва́енга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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