Смерть фанатки изменила всё: Ваенга вводит пугающие правила на концертах — готовьтесь к досмотру

Недавний случай, когда на концерте Елены Ваенги умерла пожилая женщина, заставил певицу пересмотреть своё отношение к организации выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Теперь Ваенга внимательнее относится к охране. Её новым требованием стало то, что охранники должны иметь разрешение на ношение оружия. Также при входе зрители теперь обязательно должны показывать свои сумки, а в зале будут находиться металлоискатели.
Ваенга запрещает фотографировать её без предварительной договорённости. В случае, если кто-то нарушит это требование, на него будет наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Еле́на Влади́мировна Ва́енга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса.
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