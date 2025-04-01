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Ольга Бузова пожаловалась на кошмары и бессонницу

0:52
Шоу-бизнес

Расстроенная Ольга Бузова высказалась о своём плохом самочувствии.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова объяснила подписчикам в социальных сетях, что не собирается их разыгрывать 1 апреля.

"Шутки напоминают ежедневное враньё, которое присутствует в мире и шоу-бизнесе", — объяснила звезда упадническим тоном.

Звезда "Дома-2" пожаловалась на бессонницу и ночные кошмары. Она вспомнила, что такие страхи преследовали её только в детстве, а теперь один кошмарный сон сменяется другим.

Бузова искренне не понимает, с чем может быть связано такое её тревожное состояние. Она объяснила, что пытается наладить режим сна и перейти на правильное питание.

Ранее Ольга Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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