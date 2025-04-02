Мария Погребняк назвала минусы статуса любовницы: не достойна быть единственной

Блогер Мария Погребняк прокомментировала рассказы подписчиц, которые уверены, что бумеранг для любовниц существует.
Погребняк искренне не понимает, в чём заключается прелесть статуса любовницы.
Мужчины, по словам блогера, предпочитают не уходить из семьи, а ловко балансировать между женой и любовницей.
Мария отметила, что любовницам приходится скрываться и прятать свои отношения от окружающих, оставаясь одинокими по праздникам, которые мужчина проводит со своей семьёй.
"И если в первые минуты можно сказать "не знала", то к моменту, когда он приглашает её в постель, она уже точно осведомлена, что у него есть другая", — написала звезда в своём Telegram-канале.
Мария предположила, что любовницы чувствуют себя особенными или у них низкая самооценка.
"Я не достойна быть единственной, но хоть так", — выдвинула свою версию Погребняк.
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