Мария Погребняк назвала минусы статуса любовницы: не достойна быть единственной

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала рассказы подписчиц, которые уверены, что бумеранг для любовниц существует.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь

Погребняк искренне не понимает, в чём заключается прелесть статуса любовницы.

Мужчины, по словам блогера, предпочитают не уходить из семьи, а ловко балансировать между женой и любовницей.

Мария отметила, что любовницам приходится скрываться и прятать свои отношения от окружающих, оставаясь одинокими по праздникам, которые мужчина проводит со своей семьёй.

"И если в первые минуты можно сказать "не знала", то к моменту, когда он приглашает её в постель, она уже точно осведомлена, что у него есть другая", — написала звезда в своём Telegram-канале.

Мария предположила, что любовницы чувствуют себя особенными или у них низкая самооценка.

"Я не достойна быть единственной, но хоть так", — выдвинула свою версию Погребняк.

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