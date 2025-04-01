Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Религиозное бесовство: киевская власть продолжает разрушать Киево-Печерскую лавру
На постоянной основе — нельзя: врач предупредил об опасности приёма витаминных добавок
Электромобили и премиум-класс: топ-10 автомобилей с самым быстрым падением стоимости
Мясо, которое никогда не пересушится: как готовить по методу су-вид
Сверхдержава-попрошайка: определена роль Украины в мировой политике
Очарование маленьких городков Вашингтона: где остановиться и что посмотреть
1 апреля без смеха: рассказываем, кто рискует остаться без машины и прав в день дурака
13 сортов томатов, которые гарантированно принесут урожай в любом климате
Маленькие, но дерзкие: породы-компаньоны, которые взорвали рейтинг

Блогера Лерчек и её мужа арестовали в день вылета на съёмки шоу Выжить в Дубае

0:59
Шоу-бизнес

Блогер Лерчек с мужем должны были принять участие в съёмках проекта "Выжить в Дубае", но в день вылета их задержали.

Блогер Лерчек
Фото: Телеграм-канал блогера Лерчек is licensed under public doman
Блогер Лерчек

Планы Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) и её супруга Артёма Чекалина разрушились из-за ареста. Случилось это в день вылета на съёмки.

Организаторы шоу вынуждены были срочно искать экс-супругам замену.

"К ним с автоматами домой зашли, они спали. Мы поднимаем шампанское за то, что летим снимать новое шоу, листаем новостную ленту и видим, что два участника из семи выбывают", — сообщила продюсер шоу "Выжить в Дубае" Полина Рябинина в подкасте "Max за кулисами".

Рябинина отметила, что для Лерчек и Артёма уже были приготовлены костюмы. Сообщение об аресте потрясло съёмочную команду.

Валерию и Артёма Чекалиных обвиняют в отмывании денег и нарушении налогового законодательства.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (при рождении Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область), также известная как Ле́рчек, — российский блогер и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт Аудио 
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Красота и стиль
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Паника в Генштабе ВСУ: почему сумское направление стало ловушкой для остатков украинской армии Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Религиозное бесовство: киевская власть продолжает разрушать Киево-Печерскую лавру
На постоянной основе — нельзя: врач предупредил об опасности приёма витаминных добавок
Электромобили и премиум-класс: топ-10 автомобилей с самым быстрым падением стоимости
Мясо, которое никогда не пересушится: как готовить по методу су-вид
Сверхдержава-попрошайка: определена роль Украины в мировой политике
Очарование маленьких городков Вашингтона: где остановиться и что посмотреть
1 апреля без смеха: рассказываем, кто рискует остаться без машины и прав в день дурака
13 сортов томатов, которые гарантированно принесут урожай в любом климате
Маленькие, но дерзкие: породы-компаньоны, которые взорвали рейтинг
Паника в Генштабе ВСУ: почему сумское направление стало ловушкой для остатков украинской армии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.