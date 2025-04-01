Блогера Лерчек и её мужа арестовали в день вылета на съёмки шоу Выжить в Дубае

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Лерчек с мужем должны были принять участие в съёмках проекта "Выжить в Дубае", но в день вылета их задержали.

Фото: Телеграм-канал блогера Лерчек is licensed under public doman Блогер Лерчек

Планы Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) и её супруга Артёма Чекалина разрушились из-за ареста. Случилось это в день вылета на съёмки.

Организаторы шоу вынуждены были срочно искать экс-супругам замену.

"К ним с автоматами домой зашли, они спали. Мы поднимаем шампанское за то, что летим снимать новое шоу, листаем новостную ленту и видим, что два участника из семи выбывают", — сообщила продюсер шоу "Выжить в Дубае" Полина Рябинина в подкасте "Max за кулисами".

Рябинина отметила, что для Лерчек и Артёма уже были приготовлены костюмы. Сообщение об аресте потрясло съёмочную команду.

Валерию и Артёма Чекалиных обвиняют в отмывании денег и нарушении налогового законодательства.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (при рождении Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область), также известная как Ле́рчек, — российский блогер и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.