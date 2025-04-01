Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внимание! Зеленая глина — мощный союзник в борьбе с жирной кожей головы
Виталина Цымбалюк-Романовская в 46 лет стала матерью, скрыв беременность от публики
Лишний вес, как эффект домино: разрушаем биохимию организма, чтобы победить жир
Человек-паук вернётся: стали известны название и дата выхода нового фильма с Томом Холландом
Туристов лишают главного: раскрыт секрет непопулярности Северной Кореи
Почему еда портится в холодильнике — и как этого избежать
Пьяный или нет — теперь решит проба крови: новые правила освидетельствования
Хищник с ядом внутри и челюстями как ножницы: кого боятся на побережье Хорватии
Кабачки, которые вызовут зависть у всех соседей по даче — смотрите, какие

Собчак заговорила о разводе с Богомоловым: с каким мужчиной журналистка видит своё будущее

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак в выпуске шоу "Осторожно: Собчак" неожиданно затронула тему возможного расставания с мужем, режиссёром Константином Богомоловым.

Ксения Собчак
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Поводом для этого стал визит к бывшему предпринимателю Николаю Василенко, который одарил журналистку роскошными презентами — леопардовым шарфом, перчатками и брошью от люксового бренда.

"Если, не дай бог, я когда-нибудь разведусь с мужем, то с точки зрения пиара у нас с вами идеальный кобрендинг", — с улыбкой заявила Собчак, намекая на потенциальный союз с Василенко.

Она добавила, что единственным минусом такого брака могло бы стать её превращение в "человека солнца и улыбок", что противоречит её привычному имиджу.

Василенко не ограничился подарками для самой Ксении: он преподнес её сыну Платону медвежонка ручной работы, подчеркнув внимание к семье телеведущей.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у детей.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого
Наука и техника
Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого Аудио 
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Наука и техника
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения Аудио 
Просьба, которую лучше избежать: за что наказывают тех, кто слишком вежлив
Авто
Просьба, которую лучше избежать: за что наказывают тех, кто слишком вежлив Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Миллион трупов. Сколько жизней стоит игра больших держав на территории Украины? Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Лишний вес, как эффект домино: разрушаем биохимию организма, чтобы победить жир
Человек-паук вернётся: стали известны название и дата выхода нового фильма с Томом Холландом
Туристов лишают главного: раскрыт секрет непопулярности Северной Кореи
Европа хочет привлечь страны Центральной Азии к ответу на пошлины США
Почему еда портится в холодильнике — и как этого избежать
Собчак заговорила о разводе с Богомоловым: с каким мужчиной журналистка видит своё будущее
Пьяный или нет — теперь решит проба крови: новые правила освидетельствования
Хищник с ядом внутри и челюстями как ножницы: кого боятся на побережье Хорватии
Кабачки, которые вызовут зависть у всех соседей по даче — смотрите, какие
Лицевой счёт не на вас: что это значит и как решить проблему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.