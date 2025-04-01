Собчак заговорила о разводе с Богомоловым: с каким мужчиной журналистка видит своё будущее

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак в выпуске шоу "Осторожно: Собчак" неожиданно затронула тему возможного расставания с мужем, режиссёром Константином Богомоловым.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Поводом для этого стал визит к бывшему предпринимателю Николаю Василенко, который одарил журналистку роскошными презентами — леопардовым шарфом, перчатками и брошью от люксового бренда.

"Если, не дай бог, я когда-нибудь разведусь с мужем, то с точки зрения пиара у нас с вами идеальный кобрендинг", — с улыбкой заявила Собчак, намекая на потенциальный союз с Василенко.

Она добавила, что единственным минусом такого брака могло бы стать её превращение в "человека солнца и улыбок", что противоречит её привычному имиджу.

Василенко не ограничился подарками для самой Ксении: он преподнес её сыну Платону медвежонка ручной работы, подчеркнув внимание к семье телеведущей.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у детей.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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