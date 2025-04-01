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Настасья Самбурская показала свои похороны: вынесут вперёд ногами

0:43
Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская смоделировала свои собственные похороны.

Актриса Настасья Самбурская
Фото: ВК-аккаунт Настасьи Самбурской is licensed under public doman
Актриса Настасья Самбурская

Настасье Самбурской задали вопрос о том, как долго она планирует работать в сфере шоу-бизнеса.

"Думаю, что меня вынесут вперёд ногами", — ответила актриса.

Звезда сериала "Универ" сгенерировала с помощью социальных сетей фото со своих похорон.

На снимке довольная Самбурская в преклонном возрасте улыбается в гробу. Такой контент поклонникам звезды показался очень смелым и самоироничным.

Ранее Настасья Самбурская объяснила, почему отодвинула личную жизнь на второй план и отменила свадьбу с идеальным мужчиной.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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