Настасья Самбурская показала свои похороны: вынесут вперёд ногами

Актриса и певица Настасья Самбурская смоделировала свои собственные похороны.
Настасье Самбурской задали вопрос о том, как долго она планирует работать в сфере шоу-бизнеса.
"Думаю, что меня вынесут вперёд ногами", — ответила актриса.
Звезда сериала "Универ" сгенерировала с помощью социальных сетей фото со своих похорон.
На снимке довольная Самбурская в преклонном возрасте улыбается в гробу. Такой контент поклонникам звезды показался очень смелым и самоироничным.
Ранее Настасья Самбурская объяснила, почему отодвинула личную жизнь на второй план и отменила свадьбу с идеальным мужчиной.
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.
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