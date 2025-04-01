Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет аромата, сводящего с ума: незнакомцы будут спрашивать, что на вас надето
Греческий рай без толп туристов: деревня, которой нет на картах туристов
Обработка севка, которая стоит меньше 50 рублей, а спасает весь урожай
Жильё в Нижнем Новгороде: сколько стоили квартиры раньше и сейчас
Аммиак вместо бензина: революция в моторах от Liebher
Скворечник на участке может стоить вам клубники — и вот почему
Косметика на миллиарды: Южная Корея нарастила экспорт в США на 54,3%
Забудьте о вздутии живота: простой японский метод, который работает
Сахар больше не каменеет: один кусочек и банку будто заколдовали

Джессика Симпсон объяснила, для чего пьёт змеиную сперму 

0:41
Шоу-бизнес

44-летняя певица Джессика Симпсон рассказала, почему ей приходится употреблять внутрь змеиную сперму.

Змеиное вино
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Berthold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Змеиное вино

Джессика Симпсон объяснила, что уже несколько лет пьёт сперму змеи.

Коктейль со своеобразными ингредиентами она пьёт по совету своего преподавателя вокала. Главный компонент напитка — змеиная сперма.

Звезде коктейль пришёлся по вкусу. Она считает, что он похож на мёд.

"Если вы хотите хороший вокал, вам нужно пить змеиную сперму", — поделилась лайфхаком знаменитость.

Ранее Станислав Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался.

Уточнения

Дже́ссика Энн Джо́нсон (англ. Jessica Ann Johnson), более известная как Дже́ссика Си́мпсон (англ. Jessica Simpson; род. 10 июля 1980, Абилин, Техас, США) — американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд
Еда и рецепты
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд Аудио 
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Недвижимость
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете
Еда и рецепты
Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Последние материалы
Раскрыт секрет аромата, сводящего с ума: незнакомцы будут спрашивать, что на вас надето
Греческий рай без толп туристов: деревня, которой нет на картах туристов
В Афинах появился отель будущего: куда поехать за комфортом и природой
Обработка севка, которая стоит меньше 50 рублей, а спасает весь урожай
Жильё в Нижнем Новгороде: сколько стоили квартиры раньше и сейчас
Аммиак вместо бензина: революция в моторах от Liebher
Джессика Симпсон объяснила, для чего пьёт змеиную сперму 
Скворечник на участке может стоить вам клубники — и вот почему
Косметика на миллиарды: Южная Корея нарастила экспорт в США на 54,3%
Забудьте о вздутии живота: простой японский метод, который работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.