Джессика Симпсон объяснила, для чего пьёт змеиную сперму 

44-летняя певица Джессика Симпсон рассказала, почему ей приходится употреблять внутрь змеиную сперму.
Джессика Симпсон объяснила, что уже несколько лет пьёт сперму змеи.
Коктейль со своеобразными ингредиентами она пьёт по совету своего преподавателя вокала. Главный компонент напитка — змеиная сперма.
Звезде коктейль пришёлся по вкусу. Она считает, что он похож на мёд.
"Если вы хотите хороший вокал, вам нужно пить змеиную сперму", — поделилась лайфхаком знаменитость.
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Дже́ссика Энн Джо́нсон (англ. Jessica Ann Johnson), более известная как Дже́ссика Си́мпсон (англ. Jessica Simpson; род. 10 июля 1980, Абилин, Техас, США) — американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер.
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