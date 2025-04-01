Джессика Симпсон объяснила, для чего пьёт змеиную сперму

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44-летняя певица Джессика Симпсон рассказала, почему ей приходится употреблять внутрь змеиную сперму.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Berthold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Змеиное вино

Джессика Симпсон объяснила, что уже несколько лет пьёт сперму змеи.

Коктейль со своеобразными ингредиентами она пьёт по совету своего преподавателя вокала. Главный компонент напитка — змеиная сперма.

Звезде коктейль пришёлся по вкусу. Она считает, что он похож на мёд.

"Если вы хотите хороший вокал, вам нужно пить змеиную сперму", — поделилась лайфхаком знаменитость.

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Уточнения

Дже́ссика Энн Джо́нсон (англ. Jessica Ann Johnson), более известная как Дже́ссика Си́мпсон (англ. Jessica Simpson; род. 10 июля 1980, Абилин, Техас, США) — американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер.



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