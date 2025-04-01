Участник Битвы экстрасенсов по кличке Вампир покусал Марата Башарова

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"Вампира" Артёма Краснова со скандалом выдворили из шоу "Битва экстрасенсов" за нападение на Марата Башарова.

Фото: ВК-аккаунт Марата Башарова is licensed under public doman Актёр Марат Башаров

Участник "Битвы экстрасенсов" по кличке Вампир поссорился с телеведущим Маратом Башаровым и впился зубами в артиста.

Простить такое поведение "Вампиру" Башаров не смог. Он не пожелал, чтобы кусучий участник продолжил сниматься в шоу. Он поставил организаторам проекта ультиматум — либо изгнание Краснова, либо он не будет дальше сниматься в шоу.

"Марат был в ярости — съемки пришлось остановить", — гласит рассказ инсайдера.

Интернет-пользователи предположили, что после укуса вампира сам Марат Башаров стал вампиром.

Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).



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