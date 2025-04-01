Участник Битвы экстрасенсов по кличке Вампир покусал Марата Башарова

"Вампира" Артёма Краснова со скандалом выдворили из шоу "Битва экстрасенсов" за нападение на Марата Башарова.
Участник "Битвы экстрасенсов" по кличке Вампир поссорился с телеведущим Маратом Башаровым и впился зубами в артиста.
Простить такое поведение "Вампиру" Башаров не смог. Он не пожелал, чтобы кусучий участник продолжил сниматься в шоу. Он поставил организаторам проекта ультиматум — либо изгнание Краснова, либо он не будет дальше сниматься в шоу.
"Марат был в ярости — съемки пришлось остановить", — гласит рассказ инсайдера.
Интернет-пользователи предположили, что после укуса вампира сам Марат Башаров стал вампиром.
Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.