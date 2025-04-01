Поддержка или осуждение: признание Иды Галич о вине во время беременности

3:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогерша и телеведущая, шокировала своих подписчиков откровенным признанием. Находясь на поздних сроках беременности, она призналась, что иногда позволяет себе бокал вина, несмотря на то, что ждёт девочку. В своем блоге Ида поделилась, что она не боится пить алкоголь, но делает это с осторожностью, разбавляя белое вино водой. Такой подход удивил её поклонников и стал темой обсуждения среди подписчиков.

Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич

"Я не могу отказаться от вина, особенно когда в Париже…"

Ида рассказала, что во время отдыха в Париже у неё была настоящая страсть к местным деликатесам. "В Париже мне так захотелось попробовать улиток, которых я раньше никогда не ела, и бокала вина. Я себе в этом не отказала", — поделилась она. Это признание вызвало бурю эмоций среди её поклонников, особенно тех, кто считает, что вино — не самый безопасный выбор для женщины в положении.

Нестандартный подход Иды к беременности

Ида Галич во многом отличается от других звезд своей открытостью в вопросах здоровья и беременности. Помимо вино, она не отказывается от кофе, массажа, бань и даже тренировок на пилоне, что вызывает различные мнения в обществе. Некоторые подписчики поддерживают её, считая, что каждый человек должен решать, что ему делать, а другие осуждают её действия, напоминая о потенциальном вреде для плода.

Врачи о вреде алкоголя во время беременности

Несмотря на то, что Ида уверяет, что употребляет алкоголь в умеренных дозах, специалисты в области медицины предупреждают, что даже минимальное количество алкоголя может повлиять на развитие плода. Врачи единодушны в том, что употребление вина, даже в разбавленном виде, может повлиять на здоровье ребёнка.

Реакция поклонников: поддержка и осуждение

Когда Ида поделилась своими откровениями в блоге, реакция её подписчиков была совершенно противоположной. Одна группа поклонников осудила её за пьянство во время беременности, напомнив о потенциальных рисках для здоровья будущего ребёнка. В то время как другая группа поддержала её право на маленькие слабости и попыталась понять, что такой подход — это не редкость в жизни знаменитостей.

Поддержка и осуждение: общественные взгляды на беременность Иды Галич

Подобное поведение Иды Галич не раз становилось предметом обсуждений в социальных сетях. В своих постах и интервью она всегда подчеркивает, что её подход к беременности может не совпадать с множеством общественных норм, однако она верит, что каждый человек должен быть в праве принимать решения, которые подходят именно ему.

Выбор Иды Галич и мнение общества

Ида Галич продолжает быть примером для своих поклонников, но в то же время, она вызывает противоречивые мнения по поводу своей беременности. Её откровения о вине, кофе и тренировках на пилоне снова разделили людей на два лагеря — тех, кто поддерживает её подход, и тех, кто осуждает.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.