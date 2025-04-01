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Дмитрий Шепелев женится? Телеведущий восстановил свою жизнь после утраты

3:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев пережил одну из самых тяжёлых трагедий в своей жизни — утрату невесты Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году после долгой борьбы с раком мозга. Эмоциональное испытание было настолько сильным, что в жизни телеведущего наступил длительный период боли и одиночества. Однако, несмотря на все испытания, Дмитрий смог найти силы для нового начала и построить свою семью.

Дмитрий Шепелев
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Шепелев

Конфликт с родителями Фриске: борьба за сына

В то время как Дмитрий переживал утрату, он столкнулся и с трудной ситуацией в отношениях с родителями Жанны. Спор о праве опеки над их общим сыном Платоном стал публичной темой. Этот конфликт лишь усложнил и без того тяжёлую ситуацию для телеведущего, заставив его бороться не только с личной утратой, но и с юридическими трудностями. Несмотря на это, Дмитрий продолжал поддерживать связь с Платоном и старался быть для него опорой.

Шепелев находит счастье с Екатериной: новая семья

Время прошло, и Дмитрий смог вновь открыть свое сердце для любви и счастья. Сейчас он воспитывает троих детей — Платона, Ладу и Тихона, живя с Екатериной. Шепелев активно делится радостными моментами своей жизни в социальных сетях, где показывает, как он наслаждается каждым днем в кругу семьи. Постепенно он создал ту гармонию, о которой давно мечтал.

Его фотографии с детьми и Екатериной показывают, как важно ценить семейные моменты. Шепелев нашел ту стабильность и поддержку, которая помогла ему вернуться к нормальной жизни, несмотря на многочисленные потери и испытания.

Дмитрий Шепелев и его прошлые отношения: брак с Анной Таболиной

Перед отношениями с Жанной Фриске Дмитрий Шепелев был в официальном браке с белорусской телеведущей Анной Таболиной (Старцевой). Этот брак продлился с 2005 по 2008 годы, но по причине личных разногласий пара развелась. После развода с Анной Шепелев не поддерживают общение с ней, а Дмитрий уже давно построил свою новую жизнь, в которой приоритет — это семья и дети.

Шепелев и дети: как он стал любящим отцом

Дмитрий Шепелев находит особое счастье в роли отца. С дочерью Ладой и сыном Тихоном он проводит много времени, радуясь каждому моменту, проведенному с ними. Семейные фотографии в Instagram* и другие публикации показывают, как он гордится своими детьми. Платон, сын от отношений с Жанной Фриске, для Дмитрия — тоже важная часть его жизни, несмотря на все сложности в отношениях с родителями певицы.

Сейчас Дмитрий, как отец, стремится дать своим детям всё самое лучшее и окружить их любовью и заботой. Публикации в социальных сетях свидетельствуют о том, что он активно участвует в их жизни и поддерживает их на всех этапах взросления.

Жизнь после утраты и важность семьи для Шепелева

После всех пережитых трудностей Дмитрий Шепелев смог восстановиться и построить свою жизнь заново. Его история — это пример того, как даже после самых страшных потерь можно найти силы начать всё с чистого листа. Его новая семья — это пример гармонии и любви, на которой он строит будущее. Дмитрий доказал, что жизнь не заканчивается на трагедиях, и что даже в самые сложные моменты можно найти светлый путь вперед.

* соцсеть "Instagram" заблокирована в РФ с весны 2022 года, её владелец, компания META решением суда признана экстремистской организацией 

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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