Садальский оценил предложенные Ефремову гонорары за интервью

Станислав Садальский прокомментировал борьбу журналистов за интервью с отсидевшим в колонии Михаилом Ефремовым.
Станислав Садальский упрекнул журналистов, которые в погоне за сенсацией переворачивают факты.
Он обратил внимание на то, что Михаилу Ефремову готовы дать солидную сумму денег в обмен на откровения о проведённых в тюрьме годах.
За беседу с артистом соревнуются отдельные интервьюеры и крупные телеканалы.
"За откровения сидевшего артиста готовы платить от 2 миллионов рублей и выше", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее актёр Иван Охлобыстин объяснил, что от Михаила Ефремова на свободе будет больше пользы. Его обрадовала новость об освобождении заслуженного артиста РФ.
Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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