Садальский оценил предложенные Ефремову гонорары за интервью

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Станислав Садальский прокомментировал борьбу журналистов за интервью с отсидевшим в колонии Михаилом Ефремовым.

Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under Public domain Актёр Михаил Ефремов

Станислав Садальский упрекнул журналистов, которые в погоне за сенсацией переворачивают факты.

Он обратил внимание на то, что Михаилу Ефремову готовы дать солидную сумму денег в обмен на откровения о проведённых в тюрьме годах.

За беседу с артистом соревнуются отдельные интервьюеры и крупные телеканалы.

"За откровения сидевшего артиста готовы платить от 2 миллионов рублей и выше", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее актёр Иван Охлобыстин объяснил, что от Михаила Ефремова на свободе будет больше пользы. Его обрадовала новость об освобождении заслуженного артиста РФ.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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