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Бородина объяснила, какую поддержку ждёт от Сердюкова: не будет обузой

0:41
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как будет строиться её семейная жизнь с Николаем Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина объяснила, какую поддержку ждёт от своего избранника.

Получившая образование психолога Бородина мечтает о партнёрских отношениях с будущим мужем. Она уверена, что можно сесть за стол и совместно решить возникшие проблемы.

"Я же в таком осознанном возрасте нахожусь, когда выбираю себя партнёра и понимаю, что это не будет какой-то обузой для меня", — выразила свою точку зрения звезда ТВ.

Ранее Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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