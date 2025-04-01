Бородина объяснила, какую поддержку ждёт от Сердюкова: не будет обузой

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как будет строиться её семейная жизнь с Николаем Сердюковым.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина объяснила, какую поддержку ждёт от своего избранника.

Получившая образование психолога Бородина мечтает о партнёрских отношениях с будущим мужем. Она уверена, что можно сесть за стол и совместно решить возникшие проблемы.

"Я же в таком осознанном возрасте нахожусь, когда выбираю себя партнёра и понимаю, что это не будет какой-то обузой для меня", — выразила свою точку зрения звезда ТВ.

Ранее Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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