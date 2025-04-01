Бородина объяснила, какую поддержку ждёт от Сердюкова: не будет обузой

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как будет строиться её семейная жизнь с Николаем Сердюковым.
Ксения Бородина объяснила, какую поддержку ждёт от своего избранника.
Получившая образование психолога Бородина мечтает о партнёрских отношениях с будущим мужем. Она уверена, что можно сесть за стол и совместно решить возникшие проблемы.
"Я же в таком осознанном возрасте нахожусь, когда выбираю себя партнёра и понимаю, что это не будет какой-то обузой для меня", — выразила свою точку зрения звезда ТВ.
Ранее Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.