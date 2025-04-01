Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника

Блогер Меллстрой помог семье рэпера Паши Техника крупной суммой денег.
Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая поблагодарила блогера Меллстроя, который отправил 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника.
Белорусский треш-стример Андрей Бурим, известный как Меллстрой, принял деятельное участие в судьбе серьёзно больного Паши Техника, который сейчас погружён в искусственную кому в Таиланде.
У Паши Техника начались серьёзные проблемы с лёгкими и печенью. Его жизнь поддерживается аппаратами ИВЛ и ЭКМО.
В реанимацию блогер попал из-за сильного отравления неизвестными веществами.
Ранее журналист Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака.
Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir.
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