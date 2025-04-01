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Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника

0:50
Шоу-бизнес

Блогер Меллстрой помог семье рэпера Паши Техника крупной суммой денег.

Блогер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman
Блогер Паша Техник

Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая поблагодарила блогера Меллстроя, который отправил 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника.

Белорусский треш-стример Андрей Бурим, известный как Меллстрой, принял деятельное участие в судьбе серьёзно больного Паши Техника, который сейчас погружён в искусственную кому в Таиланде.

У Паши Техника начались серьёзные проблемы с лёгкими и печенью. Его жизнь поддерживается аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

В реанимацию блогер попал из-за сильного отравления неизвестными веществами.

Ранее журналист Отар Кушанашвили рассказал, кто из знаменитостей оплатил его лечение от рака.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; род. 1 июля 1984, Москва) — российский рэпер и музыкальный продюсер. Один из основателей группы Kunteynir. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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