Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Бузова показала кадры со дня рождения своей мамы Ирины Бузовой.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова с мамой

Ольга Бузова опубликовала кадры в соцсетях, на которых устроила матери сюрприз в честь дня рождения родительницы. Ирине Бузовой исполнилось 64 года.

Звезда "Дома-2" организовала матери праздник с огромными букетами роз, изысканными блюдами и экзотическими песнями под гитару.

"Дни рождения родителей — это святое. И все мы остаемся детьми пока живы наши родители", — написала Ольга под кадрами.

Бузова отметила, что учла желание мамы провести вечер в компани двух своих дочерей — Ольги и Анны.

Знаменитость отметила, что мероприятие получилось очень душевным.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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