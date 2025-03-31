Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Три условия, чтобы воспользоваться сельской ипотекой: что нужно знать заёмщикам
Эти купальники покорят пляжи в 2025 году — выберите свой стиль
Удобрения для каланхоэ: всё, что нужно знать цветоводу-новичку
Депрессия отступает! Что добавить в меню, чтобы забыть о тревоге и бессоннице
Мрачные подробности: о чём молчат туристические путеводители по Мексике
Леди Гага репостнула фрагмент российского шоу Маска
Как вырастить морковь без трещин: советы для идеального урожая
Лают, но шёпотом: как волки маскируют свои сигналы

Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое

0:48
Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Бузова показала кадры со дня рождения своей мамы Ирины Бузовой.

Певица Ольга Бузова с мамой
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова с мамой

Ольга Бузова опубликовала кадры в соцсетях, на которых устроила матери сюрприз в честь дня рождения родительницы. Ирине Бузовой исполнилось 64 года.

Звезда "Дома-2" организовала матери праздник с огромными букетами роз, изысканными блюдами и экзотическими песнями под гитару.

"Дни рождения родителей — это святое. И все мы остаемся детьми пока живы наши родители", — написала Ольга под кадрами.

Бузова отметила, что учла желание мамы провести вечер в компани двух своих дочерей — Ольги и Анны.

Знаменитость отметила, что мероприятие получилось очень душевным.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Айсберг открыл вход в другой мир: что скрывала толща антарктического льда
Наука и техника
Айсберг открыл вход в другой мир: что скрывала толща антарктического льда Аудио 
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Садоводство, цветоводство
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Депрессия отступает! Что добавить в меню, чтобы забыть о тревоге и бессоннице
Мрачные подробности: о чём молчат туристические путеводители по Мексике
Леди Гага репостнула фрагмент российского шоу Маска
Как вырастить морковь без трещин: советы для идеального урожая
Лают, но шёпотом: как волки маскируют свои сигналы
Забудьте о бортиках: сейчас в тренде новый дизайн душевых кабин
Дикий чеснок: секрет сохранения аромата и вкуса на весь год
Усни без счёта и тревог: вечерний суперфуд, который действительно работает
Маскировка на скорости: как самые обычные машины превращались в ночных хищников КГБ
23-й номер мешает больше, чем травма: что скрывает молчание Джордана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.