Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое

Телеведущая Ольга Бузова показала кадры со дня рождения своей мамы Ирины Бузовой.
Ольга Бузова опубликовала кадры в соцсетях, на которых устроила матери сюрприз в честь дня рождения родительницы. Ирине Бузовой исполнилось 64 года.
Звезда "Дома-2" организовала матери праздник с огромными букетами роз, изысканными блюдами и экзотическими песнями под гитару.
"Дни рождения родителей — это святое. И все мы остаемся детьми пока живы наши родители", — написала Ольга под кадрами.
Бузова отметила, что учла желание мамы провести вечер в компани двух своих дочерей — Ольги и Анны.
Знаменитость отметила, что мероприятие получилось очень душевным.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.