Вика Цыганова сравнила стирание лица Пугачёвой с практиками сталинских времён

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова назвала глупостью решение руководства телеканала "Дом-кино" зацензурить в фильме лицо Аллы Пугачёвой.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Вика Цыганова не согласна с практикой вырезания кадров с Аллой Пугачёвой из фильмов.

Она уверена, что Алла Пугачёва является продуктом своей эпохи.

Исполнительница хита "Русская водка" считает, что Примадонна живёт в забвении за рубежом в окружении таких же артистов, как и она сама.

Стирание лица народной артистки Советского Союза напомнило певице практики сталинских времён.

"Замазывать лица — глупо. Очень напоминает ситуацию с той знаменитой фотографией Сталина, откуда один за другим пропадали его бывшие соратники", — выразила своё мнение артистка.

Ранее Вика Цыганова выразила своё возмущение по поводу того, что Филиппа Киркорова признали певцом года.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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