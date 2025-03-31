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Певец Акмаль раскритиковал сетевые хиты Бобёр и Сигма-бой

0:50
Шоу-бизнес

Участник шоу "Голос. Уже не дети" Акмаль объяснил, почему не одобряе вирусные песни "Бобёр" и "Сигма-бой".

Певец Акмаль
Фото: ВК-аккаунт Акмаля is licensed under public doman
Певец Акмаль

21-летний певец Акмаль раскритиковал сетевые хиты "Бобёр" и "Сигма-бой". Он считает, что данные треки были записаны с целью заработать деньги. Артист уверен, что такая мотивация не имеет долгосрочной перспективы.

"Хоть что начинай ради денег — ничего не получится. Надо этим жить, надо хотеть это делать, добиваться", — выразил своё мнение певец.

Акмаль привёл слова телеведущей Тины Канделаки, которая предупредила женщин, что не стоит брать деньги у мужчин, так как они заберут всё, что дали. Звезда ТВ уверена, что женщина всего должна добиваться своим трудом.

Уточнения

«Голос Дети» — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале. Российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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