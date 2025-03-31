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Карантин и болезни: Оксана Самойлова раскрыла подробности о здоровье детей

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова, в Telegram-канале поделилась тревожными подробностями о здоровье детей.

Оксана Самойлова
Фото: Telegram-канал Оксаны Самойловой is licensed under public domain
Оксана Самойлова

С января 2025 года семья столкнулась с чередой тяжёлых болезней, выходящих за рамки обычных сезонных инфекций.

"Дети в этом году будто открыли адвент-календарь с забытыми диагнозами: переболели коклюшем, затем свинкой. В школе даже объявили карантин из-за эпидемии, но мы уже успели заразиться", — сообщила Самойлова.

Особую опасность вызвал норовирус, из-за которого дочь Лея оказалась в больнице с критически высокой температурой. Блогер отметила, что только недавно забрала девочку из больницы. По её словам, наступивший год стал для неё испытанием.

Самойлова и Джиган, связавшие себя узами брака в 2012 году, воспитывают четверых детей: 13-летнюю Ариелу, Лею (10 лет), 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Несмотря на сложности, Оксана старается сохранять оптимизм, однако признаёт, что постоянные болезни детей выбивают из колеи.

Ранее Надежда Ангарская ответила хейтерам.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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