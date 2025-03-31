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Ангарская ответила хейтерам по поводу похудения: думают, что я нашла волшебную таблетку

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская раскрыла детали борьбы с лишним весом, которая привела её к необходимости медикаментозного лечения из-за угрозы развития диабета.

Надежда Ангарская
Фото: youtube.com by канал Моно Стиль, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Надежда Ангарская

Артистка, неоднократно сталкивавшаяся с бесплодием до похудения и снова набравшая килограммы после рождения детей, столкнулась с волной недовольства в соцсетях после заявлений о приеме препаратов. Хейтеры обвинили её в поиске "лёгкого пути".

"Я, как и все, сижу на диете и занимаюсь спортом. Лечение назначено не для похудения, а для здоровья — оно корректирует инсулин", — пояснила юмористка.

Ангарская подчеркнула, что приняла своё тело только к 40 годам, несмотря на общественное давление. Два года назад она неожиданно стала мамой во второй раз, родив ребёнка от детского тренера Николая Федчука, за которого вышла замуж после известия о беременности.

Она делилась, что материнство изменило ее приоритеты, однако новые вызовы здоровья заставили пересмотреть подход к образу жизни.

Ранее стало известно о смерти известного турецкого певца во время шоу.

Уточнения

Наде́жда Ви́кторовна Анга́рская (род. 30 ноября 1982, Мирный, Якутская АССР, СССР) — российская актриса и певица, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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