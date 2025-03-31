Потерял сознание на глазах у публики: турецкий певец скончался во время выступления

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Известный турецкий исполнитель Волкан Конак скончался после потери сознания во время своего выступления.

Фото: youtube.com by канал Poll Production, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волкан Конак

Трагический инцидент произошёл 30 марта на концерте на Кипре. Сразу после инцидента зрителям пришлось оказывать артисту первую помощь, после чего его срочно доставили в больницу, где врачи, несмотря на усилия, не смогли спасти жизнь музыканта.

На данный момент официальные причины смерти не были объявлены, однако есть предположения, что причиной мог стать сердечный приступ.

За свою карьеру Волкан Конак выпустил несколько успешных альбомов, включая тот, который в 2006 году стал обладателем золотого статуса.

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Уточнения

Шо́у-би́знес (англ. Show business), Организация зрелища — коммерческая деятельность в сфере (индустрии) представлений и развлечений.





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