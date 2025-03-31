Потерял сознание на глазах у публики: турецкий певец скончался во время выступления

Известный турецкий исполнитель Волкан Конак скончался после потери сознания во время своего выступления.
Трагический инцидент произошёл 30 марта на концерте на Кипре. Сразу после инцидента зрителям пришлось оказывать артисту первую помощь, после чего его срочно доставили в больницу, где врачи, несмотря на усилия, не смогли спасти жизнь музыканта.
На данный момент официальные причины смерти не были объявлены, однако есть предположения, что причиной мог стать сердечный приступ.
За свою карьеру Волкан Конак выпустил несколько успешных альбомов, включая тот, который в 2006 году стал обладателем золотого статуса.
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