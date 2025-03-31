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Полина Гагарина отметила день рождения с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым на закрытой вечеринке

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина устроила яркий праздник в честь своего дня рождения, собрав близких друзей и семью на приватном мероприятии. В числе гостей оказался её бывший супруг, фотограф Дмитрий Исхаков, с которым артистка сохранила дружеские отношения после развода.

Полина Гагарина
Фото: youtube.com by канал МУЗLOFT, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Гагарина

Кадры с вечеринки, опубликованные изданием "7Дней.ru", запечатлели момент, когда Исхаков нежно обнял Гагарину за талию во время совместной фотосессии.

Именинница блистала в алом платье с акцентной розой на плече, а вечер провела в атмосфере танцев и радостных встреч. Завершилось торжество традиционным задуванием свечей на торте.

"Это был ураган эмоций, любви и счастья! Благодарна каждому, кто разделил этот день со мной", — написала Гагарина позже в соцсетях.

Напомним, недавно певица стала участницей громкого конфликта с рэпером Бастой в шоу "Голос". Наставники не поделили участницу: Гагарина в шутку развернула кресло коллеги спиной к сцене, пытаясь переманить конкурсантку.

Ранее стало известно, кто будет лечить Пашу Техника в Таиланде.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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